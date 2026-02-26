『毒親育ちの結婚』（高嶋あがさ/竹書房）第12回【全13回】【漫画】『毒親育ちの結婚』を第1回から読む毒親家庭で育ったアラフォーの中島望は、結婚に夢も希望も持てず、現在も独身生活を送っている。実家はゴミ屋敷で、一人暮らしをする今も家族からお金を無心される日々。一方で結婚した弟は、母親の過干渉に悩まされて…!? 結婚をしても地獄、しなくても地獄。大人になっても毒親の呪いを断ち切れない、毒親育ちの姉弟のリアル