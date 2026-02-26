◆第５１回スプリングカップ・重賞（２月２６日、名古屋競馬場・ダート１７００メートル、重）西日本地区交流の重賞に１２頭（名古屋１１、高知１頭）が出走し、単勝１・０倍で細川智史騎手が騎乗したアストラビアンコ（牡３歳、名古屋・角田輝也厩舎、父バゴ）が８馬身差をつけて逃げ切り、重賞３連勝を飾った。レースでは外枠から好スタートを決めて先手を奪うと、あとはワンサイドレース。後続に影を踏ませぬ逃走劇だった。勝