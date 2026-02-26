◆２０２６年台日野球国際交流試合台湾代表―ソフトバンク（２６日、台北ドーム）【台北（台湾）２６日＝森口登生】ソフトバンク・徐若熙（シュー・ルオシー）投手が故郷凱旋登板を３回０封で終えた。初回、台北ドームの野球ファンから拍手喝采を浴びてマウンドに上がると、先頭打者の初球はいきなり１５６キロを計測した。２球目には最速タイの１５８キロ。宮崎キャンプでは１４９キロにとどまった球速だったが、その後も１