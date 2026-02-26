Snow Manの渡辺翔太(33)が、26日放送のフジテレビ系「この世界は1ダフル」（木曜後9・00）にMCとして出演。衝撃を受けた先輩グループのライブ演出について熱く語る場面があった。渡辺は「嵐」が2014年に開催したハワイ公演の演出に衝撃を受けたとし、「登場がもう“これやりたい！”って感じで。ヘリでメンバーが降りてくる」と説明。嵐のメンバー5人がヘリコプターに乗ってステージ近くまで移動し、そのままファンの前に登場