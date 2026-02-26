ソフトバンクの台湾出身右腕・徐若熙投手（25）が26日、WBC台湾代表との交流試合（台北ドーム）に先発し、3回1安打無失点2奪三振。自己最速タイの158キロを計測するなど、凱旋マウンドで衝撃の実戦デビューを果たした。「試合のために練習をしてきた。自分の一番のパフォーマンスを出せるように準備しています」。そう、語っていた通りに初回、先頭打者の2球目にいきなり、158キロで二ゴロに仕留める。2死から空振り三振に倒れ