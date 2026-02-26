水谷豊主演のテレビ朝日ドラマ「相棒ｓｅａｓｏｎ２４」第１７話が２５日に放送された。連載打ち切りを打診されていた漫画原作者が亡くなり、担当編集者の湯田役で芸人オラキオが登場した。ネットでも話題となり「えっ」「どっかで見たことあるなと思ってたら！」「出てる」「あっ、やっぱお笑い芸人の人だよね？」「演技すご」「体操芸人オラキオ」「オラキオ演技上手いな。芸人特有の大げさ演技じゃなく、ちゃんと温度差な