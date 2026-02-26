「乃木坂46」の梅澤美波（27）が25日に公式ブログを更新し、卒業を発表した。4月8日発売の41枚目シングルでグループ活動を終了する。また、5月21日に東京ドームで卒業コンサートを行うことも告知した。今月3日、都内で行われた写真集「乃木坂46梅澤美波2nd写真集『透明な覚悟』」の発売記念イベントに出席した梅澤。そこで、月曜レギュラーを務めていたTBS「THE TIME，」スタッフからの取材で「卒業しようとしてますか?