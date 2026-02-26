株式会社ＮＰＢエンタープライズなどで構成するＮＰＢ＋製作委員会は２６日、日本野球機構（ＮＰＢ）公認のプロ野球速報アプリ「ＮＰＢ＋（プラス）」の正式サービスを同日から開始したと発表した。２０２６年シーズンの公式戦、ポストシーズン全試合、３月開催のＷＢＣ全４７試合、侍ジャパン強化試合（中日戦）から一球速報する。同アプリはソニー株式会社グループのホークアイのトラッキングデータと、コナミデジタルエン