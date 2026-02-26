ボートレース住之江の7日間シリーズ「BTS大和ごせ12周年記念トランスワードトロフィー」は5日目を終えた。吉村誠（36＝静岡）は5日目1R、2周1Mで品川に対して不良航法の減点10。後半10Rは意地の逃走を披露したが、前半での減点が大きく響き得点率は5.63。準優ボーダーを超えることはできなかった。「自分が悪いので仕方がない。少し伸びがついてきたので残りのレースを頑張ります」。6日目は8R5号艇と12R3号艇で登場。気持ち