夫婦というものは、ずっとずっと甘い関係でいられないほうが多いのかもしれません。ただ、甘い関係ではなくなったとしても、愛は残る。愛は時間をかけて変化するものです。その変化について、とんでもないことを言い出した旦那についての相談が寄せられました。『旦那から「女としては正直飽きたけど、家族としては大切だし愛している」って言われたらどうする？なんて返答して、どういう行動をとる？』開いた口が塞がらなくなり