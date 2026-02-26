私はミユ（39）。今日、義両親に家へ呼ばれて小言を言われました。私はこの場所も気に入っていたし、もう引っ越しする気持ちはありませんでした。でもあそこまで言われたら、ここにいるのもイヤになってきました。夫は義実家にいる間、黙りこくっていましたが、少しは言われっぱなしの私をかばうとかできないのでしょうか。夫の態度にもガッカリしましたが、今は私たちの生活をどうするか相談するのが先。人付き合いができないなら