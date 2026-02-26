俳優の白石麻衣が、26日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』（毎週木曜後8：00）に出演。驚きの“低音ハスキーボイス”を披露した。【特集】最初から今まで！ゴチ歴代メンバー1品目の注文時、白石は「肉料理から…」と話すと、いつもの美声ではなく、ガラガラの低音ボイス。これには共演者から「あれ？どうした？」「かっこいい」という声が飛ぶ中、白石は「ちょっと声、置いてきちゃって」と理由を説明。「のど