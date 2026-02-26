演歌歌手の山川豊（67）が26日、ニッポン放送「垣花正あなたとハッピー！」（月〜木曜前8・00）にゲスト出演し、がんとの闘病生活について語った。一昨年1月にステージ4の肺がんであることを公表。23年に肺がんが判明した際、既に脳と脊髄への転移が認められていた。一時期は活動を休止して治療に専念したが、現在は歌手活動にも復帰している。今では激励の便りも届くといい、「最近は本当にね、かえって励まされてますね