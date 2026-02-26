ボートレース住之江の7日間シリーズ「BTS大和ごせ12周年記念トランスワードトロフィー」は5日目を終えた。5日目1R、地元の山本兼士（48）がイン逃げ切り勝ち。得点率を6.00として、滑り込みセーフの得点17位で準優勝戦に進出した。「いつもの住之江よりも水質がいいのかな？乗りにくさがある。レース後にピストン2個とリング2本を交換した」と話す。初日以来の1着を挙げたもののエンジンには納得していない。6日目10R準優