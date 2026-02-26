野球解説者の五十嵐亮太氏が２６日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ」に出演。番組では大谷翔平選手が侍ジャパンに合流した様子を伝え、五十嵐氏がＷＢＣ侍ジャパンの予想スタメンを発表した。１番・右翼・近藤健介２番・ＤＨ・大谷翔平３番・中堅・鈴木誠也４番・左翼・吉田正尚５番・三塁・岡本和真６番・一塁・村上宗隆７番・二塁・牧秀悟８番・遊撃・源田壮亮９番・捕手・若月健矢１番・近藤の選球眼と長打力を評価