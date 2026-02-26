新日本プロレスとメキシコ・ＣＭＬＬの合同シリーズ「ファンタスティカマニア」２６日後楽園大会で、鷹木信悟（４３）が緊急欠場。鷹木に酷似したハツラツ・ゲレーロが日本マットデビューを果たした。この日の大会で鷹木はウルティモ・ゲレーロとのタッグでテンプラリオ＆ゼイン・ジェイと対戦する予定だった。しかし大会開始前、阿部誠リングアナウンサーから「家庭の事情」により欠場することと、本人からの強い推薦によりハ