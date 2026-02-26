MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。2月23日（月・祝）の放送では、ナインティナインの岡村隆史さんとの共演を振り返りました。KANON――ナイナイの岡村隆史さんと共演KANON：「週刊ナイナイミュージック」に出演させていただきま