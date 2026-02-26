福岡市は26日、西区の保育施設で感染性胃腸炎の集団発生が起きたと発表しました。園児と職員、合わせて14人が症状を訴えています。福岡市によりますと、19日から25日までに1歳から5歳までの園児13人と職員1人が嘔吐と下痢の症状を訴えました。このうち5人からノロウイルスが検出され、市は感染性胃腸炎の集団発生とみています。重症の人はおらず、全員、快方に向かっているということです。ノロウイルスは汚染された二枚貝などを生