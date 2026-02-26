■これまでのあらすじ学習机の次はランドセルまでねだられ、兄夫婦からお財布として扱われていることに陽菜はうんざりしていた。そんな中、母の話から義姉が実家の物をアプリで売っていることを知る。検索してみると、義姉は陽菜が買ってあげた学習机まで売っていて!?父に義姉のフリマアプリのアカウンのことを相談してみました。母は義姉を信じたいようですが、私が買ってあげた学習机まで売っているのを見て、父は「どう考えても