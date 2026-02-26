ドル買い・円買い・欧州通貨売りが交錯、米イラン核協議待ちで＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、ドル買い・円買い・欧州通貨売りが交錯している。きょうスイス・ジュネーブで米国とイランの核協議が実施されており、結果待ちで主要通貨は方向感を欠く。ドル円は156円付近で下げ渋り揉み合い。一方、ユーロやポンドは対ドル・対円ともに軟調で、ユーロドルは1.18割れ、ポンドドルは1.35台前半へと軟化