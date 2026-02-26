◆スノーボード・ビッグエア全日本選手権（２６日、福島・星野リゾートネコママウンテン）ビッグエア（ＢＡ）が行われ、男子はミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得した木村葵来（きら、２１）＝ムラサキスポーツ＝の弟・悠斗（１７）＝ヨネックス＝が初優勝した。女子は同五輪で金メダルの村瀬心椛（ここも、２１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝の妹・由徠（ゆら、１９）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が初優勝。金メダリスト