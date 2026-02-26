◆２０２６年台日野球国際交流試合台湾代表―ソフトバンク（２６日、台北ドーム）台湾代表の呉念庭内野手が両軍を通じて最初の安打を放った。１６年から２３年まで西武に在籍。２４年からは台湾球界でプレーしており、ＷＢＣの代表選手に選出されている。この試合は５番・一塁で出場。２回１死から徐若熙投手のチェンジアップを中前へ運んだ。一塁上では、元同僚の山川穂高内野手と再会して笑顔。ユニホームを引っ張られるなど