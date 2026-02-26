お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が26日、東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催された妻・藤本美貴のバースデーイベント『藤本美貴 BIRTHDAY TALK & LIVE「HAPPY BIRTHDAY to MIKITTY！」〜41歳お祝いされる準備できてます〜』にサプライズ登場した。【動画】藤本美貴、誕生日ライブに夫・庄司智春サプライズ登場で全力オタ芸披露！藤本の41歳の誕生日当日に行われた同イベントには、ゲストとして横澤夏子、大沢あかねが出演し