歌手でタレントの藤本美貴が26日、東京・LINE CUBE SHIBUYAでバースデーイベント『藤本美貴 BIRTHDAY TALK & LIVE「HAPPY BIRTHDAY to MIKITTY！」〜41歳お祝いされる準備できてます〜』を開催した。【動画】藤本美貴、41歳誕生日当日に“盛りだくさん”のバースデーライブ「マイペースに自分のペースで走っていきたい」同公演は、藤本の41歳の誕生日を記念して開催されたトーク＆ライブイベントで、誕生日当日に行われた