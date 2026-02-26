男性8人組「OCTPATH」が26日、4月15日に発売する9枚目シングル「Steppin’！！！」の新ビジュアルを公開した。メンバー全員が黒のラインが入ったトラックパンツと、同曲の歌詞に登場する「白いスニーカー」を履き、トップスにはそれぞれの個性が光る白が基調のカジュアルな衣装を着用。ストリート感と楽曲の疾走感のあるリズムに合わせた白のワントーンがコンセプトになっている。同曲は、26日開始の冠番組「OCTPATH魂」（日