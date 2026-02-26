パントマイムアーティスト、が〜まるちょばが26日、大阪市内で「GAMARJOBAT THEATRE2026『ピストルと少年』」の取材会に出席した。第1部ではショート短編作品「初めての手術」、第2部ではせりふを使わない新作長編作品「ピストルと少年」を演じる。が〜まるちょば始動から27年がたち、これまで世界35カ国以上から招待を受け公演を行ってきたが、「世界にはあんまり興味はない。日本で1番になりたいんですよ」ときっぱり。作品につ