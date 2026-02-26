（台北中央社）中国国籍を保有している野党・民衆党所属の李貞秀（りていしゅう）立法委員（国会議員）について、卓栄泰（たくえいたい）行政院長（首相）は26日、資格が規定に適合していることが確認できるまでは、いかなる資料や機密資料も提供しないよう各部会（省庁）に対して求めた。李氏は中国・湖南省出身で、台湾人との婚姻により1993年から台湾に居住している。2024年1月の立法委員選挙に比例代表で立候補した。今年2月、