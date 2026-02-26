（台北中央社）卓栄泰（たくえいたい）行政院長（首相）は26日、台湾と日本の間で導入しているワーキングホリデー制度について、ワーキングホリデー査証（ビザ）の発給上限回数が従来の1回から「2回」までに変更されたと発表した。今月1日付で施行された。台日双方の青年交流と人間社会・文化分野での交流を深化させる狙いがある。台日は2009年4月から同制度を導入。同制度で台湾は18歳から30歳までの日本人を対象に、休暇を目的と