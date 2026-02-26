MLBは、22日、公式Xを更新。岡本和真（29）のソロショットを公開し、その絶妙な表情がファンの間で大きな話題を呼んでいる。 【画像】大谷翔平、はかま姿で日本刀振るJAL新CM 「めためたにカッケェ～」「絶対前世は剣豪だな」と反響 投稿された写真は、トロント・ブルージェイズのユニホームに身を包んだ岡本の姿を収めたもの。あご回りにヒゲをたくわえた岡本は、バットを肩に担ぎ、はにかんだ表情を見せ