【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46が、2月28日0時に四期生が歌う新曲「光源」を先行配信リリース。同時にMVを公開する。 ■新シングル表題曲に3名が選抜メンバー入りを果たすなど躍進中の四期生 この楽曲は、3月11日にリリースされる櫻坂46の14thシングル「The growing up train」の共通カップリング曲として収録されることは発表されていたが、このたび四期生による楽曲であることが初めて明ら