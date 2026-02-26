その場所を訪れたら、ぜひ食べてほしい愛とこだわりのつまったおすすめのグルメ･･･その名も〝推しグルメ〟。 今回は、加茂市にあるノスタルジックな雰囲気で映画に出てきそうな外観が印象的な2025年11月にオープンした『kafune(カフネ)』。 じつは、加茂市の指定文化財『旧七谷郵便局舎』を改装したカフェ。住民の「何もないのは寂しい」という言葉から、また明かりを灯したいとお店を始めたそう。建物は