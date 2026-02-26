中国メディアの経視直播によると、北京の首都博物館は25日、来館者からのコメントが記された用紙が館内2階西側のごみ箱に捨てられていたとする動画がSNS上に投稿されたことについて声明を発表した。声明は「この事態を重く受け止め、直ちに調査した結果、動画の内容は事実であることが確認された」とし、フロア担当者が規則に違反して来館者からのコメントが記された用紙を処分したことについて、すべての来館者に心からおわびする