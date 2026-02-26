中国国家石油天然ガス管網集団が2月26日に発表したところによると、中国華北地区の重要なエネルギー大動脈である陝京天然ガスパイプラインシステム（中国西部の陝甘寧ガス田-北京間）の累計ガス輸送量が8000億立方メートルを超えました。同システムは中国の天然ガス供給網の重要な一部で、総距離は5599キロに達します。長慶油田や中央アジアパイプラインのガスおよび液化天然ガスなどの資源を統合することで、年間輸送量は800億立