俳優の加藤清史郎さん（24）が、4月からスタートする日本テレビ系・新木曜ドラマ『君が死刑になる前に』で、主演することが発表されました。ドラマ『君が死刑になる前に』（読売テレビ・日本テレビ系2026年4月2日スタート）は、加藤さん演じる坂部琥太郎が、7年前にタイムスリップし、連続殺人事件の真相を追うサスペンスです。地上波連続ドラマの主演は今回が初めてという加藤さん。オファーがきたときの心境について聞かれると