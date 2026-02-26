財務省は国の借金の利払いなどにあてる「国債費」について、向こう3年間で10兆円増えると試算しました。金利の上昇を受けて、利払い費が急速に膨らむ局面に入っています。財務省は新年度予算案をもとに、▼名目3%の経済成長と、▼2%の物価上昇を前提に将来の財政状況を試算しました。試算では、国債の償還や利払い費に充てる「国債費」は、26年度は31.3兆円となっていますが、今回の試算では金利の上昇で29年度には41.3兆円まで増