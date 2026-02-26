【シンガポール共同】シンガポールのガン・キムヨン副首相は26日、女性1人が生涯に産む子どもの数を示す合計特殊出生率が2025年は過去最低を更新し、0.87だったと明らかにした。国会で答弁した。地元メディアが伝えた。24年は0.97だった。ガン氏は低出生率と高齢化が「今後数年間でシンガポールの社会や経済を大きく変えるだろう」と危機感を示した。シンガポール政府は夫婦で分担して育児休暇を取得する「シェア育休」制度を