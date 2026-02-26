スノーボードのビッグエア全日本選手権ビッグエアが２６日、福島県磐梯町で行われ、男子は木村悠斗（１７）が優勝した。ミラノ・コルティナ五輪の同種目金メダルで兄の木村葵来（２１）が２位。女子は同金メダルの村瀬心椛（２１）の妹、村瀬由徠（ゆら＝１９）が優勝した。心椛は妹の優勝を全力で祝福。自身のインスタグラムのストーリーズで、雰囲気のよく似たキュートな風貌の由徠の競技の映像や写真を引用し「ゆらの滑り