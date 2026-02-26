岡本和真内野手（２９）が所属するブルージェイズは２５日（日本時間２６日）、ＦＡになっていた?マッドマックス?ことマックス・シャーザー投手（４１）と１年契約で合意。年俸は３００万ドル（約４億６８００万円）でトレード拒否条項と最大１０００万ドル（約１５億６０００万円）の出来高がつくという。サイ・ヤング賞３度、メジャー通算２２１勝のレジェンド右腕は昨季は防御率５・１９、５勝５敗の成績。ドジャースとのワ