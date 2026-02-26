筆者の友人P子が体験したエピソードです。彼女は義実家と適度な距離を保って付き合っていますが、義母の話がとても長いことに密かに疲れを感じていたそうです。起承転結やオチのない話が次々と続き、相づちを打つほど終わりが見えなくなり、そのたびに、いつ話が終わるのだろうと気が重くなっていたのですが……。 思わぬ救世主