子どもから大人まで幅広い世代に、シール帳ブームが到来。令和のシール帳ブームでは「ボンボンドロップシール」や「3Dシール」の人気が特徴的ですが、キャラクターシールの人気は今回のブームでも健在のよう。【ダイソー】でもキャラクターシールを含め種類が豊富に揃っており、どの店舗も人気商品となっている様子。そこで今回は、店頭で見かけたら即ゲ