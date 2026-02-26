女優の上白石萌歌が26日、自身のインスタグラムを更新。すっぴんショットを公開し、ファンから反響が寄せられている。【写真】美女たちの“すっぴん”無防備姿にびっくりこの日から東京・明治座で上演される舞台『大地の子』に出演する上白石は、「明治座のまえに、素敵なのぼりが…! ありがとうございます。すっぴんしつれいします」と投稿。劇場前に掲げられたのぼりを背景にした自撮り写真を披露した。マスク姿ながら、ナ