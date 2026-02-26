２０１３年の日本ダービー馬、キズナを育てた名伯楽、佐々木調教師（７０）＝栗東＝は、最後の週は５頭出し。特に力が入るのは、土曜阪神６Ｒのレヴァンテシチー、日曜阪神４Ｒのサイモンゼスト。佐々木師は「どちらもいいレースをするでしょう。レヴァンテは（未勝利の）勝ちっぷりが良かった。サイモンはバンバン行かせる」と自信を見せていた。定年引退の日が近づいてきたトレーナーは「３月３日までは責任のある立場だから