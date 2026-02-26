【新華社杭州2月26日】中国を公式訪問しているドイツのメルツ首相は26日午後、代表団を率いて浙江省杭州市のロボットメーカー、杭州宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）を視察した。中国中央テレビ（CCTV）の春節（旧正月）特別番組で披露されたロボットによる武術のパフォーマンスなどを見学し、中国の先端技術の魅力を間近で体感した。メルツ首相は25、26両日の日程で訪中しており、自動車、化学、バイオ医薬品、機械製造