冬眠シーズン真っただ中のはずのクマですが、早くも列島各地で出没が相次いて、専門家も異常事態だと警鐘を鳴らしています。2025年、各地に災害級の被害をもたらしたクマ。2026年2月に入り、再び出没が相次いでいます。冬眠シーズン真っただ中の2月12日、石川・白山市では、ツキノワグマとみられる1頭のクマが雪山を歩く姿が目撃されました。撮影した自然保護センターによると、例年、この地域でクマが目撃されるのは3月中旬からだ