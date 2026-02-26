さて、暖かくなると気になるのが春の厄介者「花粉」です。ことしは去年に比べ飛散量が増えるという予測も……なぜことしは花粉が多いのか。そして、すぐにできる対策方法を医師に聞きました。長岡市にある「幸町耳鼻咽喉科」。＜訪れた患者＞「朝起きるとくしゃみが連発して出る。目がかゆい素手で触っちゃいけないが素手で触りたいくらい、かゆくて」多くの患者で混雑する院内。最近増えているというのが……春の厄介者「花粉」で