石川県輪島市町野町出身で東京在住のシナリオライター、藤本透さんは、現地ならではの情報や行政の情報をまとめ、ご自身の実家も被災しながら、発災から一日も休むことなく、X（旧・Twitter）で発信を続けています。ふるさとの今を見つめる藤本さんによる連載記事、第20回目です。※記事の内容は、2026年1月下旬から2026年2月中旬のものです。輪島市町野町は、輪島市の東側にあり、今回の地震の震源地である珠洲市と隣り合っていま