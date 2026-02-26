元TOKIOの松岡昌宏（49）が26日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、カーナビがない時代について振り返る場面があった。若手スタッフから「カーナビがない時代はどうしていたんですか?」と質問されると、松岡は「ずっと地図を見て運転してたよ」と答える。「現在地も分からないのにどうしていた?」と聞かれると「スタートがそこだとそう思うよね。だから今の若者は自分の現在地が分からないんだ」と返して、笑わせていた。