群馬県は26日、前橋市の養豚場で豚熱（CSF）の感染が確認されたと発表した。飼育する約2千頭の殺処分を始めた。県によると、この養豚場から25日、豚熱を疑う症状を確認したと連絡があった。県や国の検査により豚熱と確定した。半径10キロ圏内に養豚場が118カ所あるが、ワクチンを接種しており移動や搬出の制限はないとしている。