3月のWBCで世界一連覇を目指す侍ジャパンは26日、バンテリンドームで練習を行い、ドジャース・大谷翔平投手がチームに合流した。大谷はグラウンドでキャッチボール。相手を務めたのが高城俊人ブルペン捕手だ。大谷が左翼付近でキャッチボールを始めるや、カメラマンなど報道陣が大集合。多くの視線を浴びた高城ブルペン捕手は「いやあ、緊張しましたね。普通にしておけばいいんだけど、記者の人が凄い来ていたんで…。雰囲気