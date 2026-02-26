３月の選抜大会に出場する横浜の現状について話す同校の渡辺コーチ＝横浜市保土ケ谷区の保土ケ谷公会堂神奈川県高校野球連盟の評議員会と顧問会議が２６日、横浜市保土ケ谷区の保土ケ谷公会堂で開かれ、２０２６年度の事業計画が決まった。夏の全国選手権神奈川大会は硬式が７月５日、軟式が同１２日に開幕する。硬式の組み合わせ抽選会は６月１３日に行われ、決勝などの日程や球場については後日決定する。昨年、春夏の甲子園